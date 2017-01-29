Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yunanistan’dan Kardak açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak'ı ziyaretine ilişkin, “Türk gemileri Yunan karasularına girdikten sonra hemen gerekli tedbirler alındı ve uyarılarda bulunuldu. Türk gemileri bölgeden ayrılarak Bodrum istikametine yöneldi”
18:2429 Ocak 2017
Gündem
Yunanistan’dan Kardak açıklaması
Yunanistan Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak'ı ziyaretine ilişkin, “Türk gemileri Yunan karasularına girdikten sonra hemen gerekli tedbirler alındı ve uyarılarda bulunuldu. Türk gemileri bölgeden ayrılarak Bodrum istikametine yöneldi”

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın bugün Kardak Kayalıkları’nı ziyaretine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “29 Ocak günü saat 11.00'de bir Türk savaş gemisi ve içinde özel kuvvetlerin olduğu 2 şişme bot İmia adasına yaklaştı ve 7 dakika orada kalarak Yunan karasularını ihlal etti. Yunan tarafı olarak bölgede sahil güvenlik kuvvetlerinin gemileri bulunuyordu. Aynı zamanda Deniz Kuvvetlerinin de bir gemisi Türk gemilerini takip etti. Türk gemileri Yunan karasularına girdikten sonra hemen gerekli tedbirler alındı ve uyarılarda bulunuldu. Türk gemileri bölgeden ayrılarak Bodrum istikametine yöneldi” denildi.

İHA

İLGİLİ HABERSon dakika... Ege'de ikinci Kardak krizi!Son dakika... Ege'de ikinci Kardak krizi!
İLGİLİ HABERAli Türkşen'den çok konuşulacak 'Kardak' paylaşımıAli Türkşen'den çok konuşulacak 'Kardak' paylaşımı

Gardırobunuzun Olmazsa Olmazları
Keşfet

Gardırobunuzun Olmazsa Olmazları

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar