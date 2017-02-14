Yurt genelinde PKK operasyonu: 86 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 86 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Diğere illerdeki gözaltılarla birlikte bu sayı 86’yı buldu.

Sırrı Sakık’ın yeğeni gözaltında

Ankara’nın Çankaya, Mamak ve Sincan ilçeleri ile Muş, Van ve Ağrı’da 28 adrese düzenlenen operasyonlarda bir tabanca ve 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında HDP’li Sırrı Sakık’ın yeğeni olduğu öğrenilenen V.S. de Muş’ta gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının terör örgütü adına sosyal medyada propaganda çalışması yürüttükleri öğrenildi.

Adana’da PKK operasyonu: 34 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 16 Şubat 1999 tarihindeki yakalanmasının 18’inci yıldönümü öncesi kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Dün örgütün üniversite yapılanması, siyasi kanadı ve mahalle komisyonlarına yönelik operasyon düzenleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekipleri, bu sabah da örgütün gençlik yapılanmasına yönelik kent merkezi ve Ceyhan İlçesi’nde çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polislerin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 34 kişiyi gözaltına aldı.

Van’da 13 şüpheli yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde düzenlediği PKK operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Van’ın Erciş, Muradiye ve Çaldıran İlçesi’ne operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda birçok adreste arama yapıldı. Düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi ifadesi alınmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Antalya'da PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla 15 Şubat tarihinden önce eylem yapacağı değerlendirilen biri kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Terörle Mücadele Ekipleri (TEM), 15 Şubat öncesi PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla sokak eylemi hazırlığında oldukları, provokatif yol kapama, araç taşlama, çöp konteynırlarını ve lastikleri ateşe verme, güvenlik güçleri ve binalarına taşlı, molotoflu, el yapımı patlayıcılarla saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen örgütün mahalle yapılanmasındaki biri kadın 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan biri kadın 10 kişi, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonda biri kadın 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Konya’da 8 şüpheli gözaltında

Konya'da eylem hazırlığında olduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı iddia edilen 8 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü öncesi eylem hazırlığında olabileceği ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen şahısların bulunduğu adrese, sabah saatlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda HDP eski Konya sorumlusu ve kadınların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgusu TEM Şubesinde sürüyor. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 8’i yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.