Yurtta hava durumu: ‘Kirpik donduran soğuklar’ geliyor

Bu geceden itibaren etkisi altına gireceğimiz soğuk hava, Pazar günü İstanbul'da bir rekora sahne olacak. Pazar günü eksi 4 derece ile 'meteoroloji tarihindeki' en soğuk 8 Ocak yaşanacak.

Bu geceden itibaren etkisi altına gireceğimiz soğuk hava, Pazar günü İstanbul'da bir rekora sahne olacak. Pazar günü eksi 4 derece ile 'meteoroloji tarihindeki' en soğuk 8 Ocak yaşanacak.

Birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bu geceden itibaren yerini soğuk havaya bırakıyor. Bu geceden itibaren Trakya üzerinden girecek olan soğuk ve karlı hava, haftanın ilerleyen günlerinde yurdun büyük kısmını etkisi altına alacak.

Öyle ki 8 Ocak pazar günü istanbul atmosferinde bir ‘rekor’ kırılacak. Hava tahminlerinin alındığı ve arşivlendiği tarih olan 1950’den beri en soğuk 8 Ocak ‘eksi 2.2’ ölçülmüştü. Tahminlere göre bu rekor pazar günü – 4 olarak kırılıcak.

KİRPİKLER BİLE BUZ TUTTU!

Yurdun batı kesimi kadar doğu da soğuk havaya teslim. Ardahan'da vatandaşlar soğukla mücadele ediyor. Eksi 35 dereceyi gören Ardahan’ın Göle ilçesinde araçlar soğuktan çalışmadı. Sokaktaki vatandaşların kirpikleri bile dondu. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Vatandaşlardan Ozan Livaneli Bulga, “Ardahan'da yaşıyoruz ve donuyoruz. Sabah saatlerinde eksi 34'ü gördük. Soğukla mücadele ediyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz.” dedi. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 35 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, Ardahan'da eksi 30, Çıldır’da eksi 29, Damal’da eksi 22 ve Posof'ta eksi 15 derece olarak ölçüldü.

İŞTE BUGÜNKÜ HAVA TAHMİN RAPORU

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin öğle saatlerinden sonra yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Buna göre zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Çanakkale’nin güney ilçeleri, Balıkesir’in kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadenizde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Çanakkale’nin güney ilçeleri, Balıkesir’in kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması(21-50 kg/metrekare) bekleniyor. Meteoroloji meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin düşmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadenizde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra Marmara’nın batısının, gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale’nin güney ilçeleri ve Balıkesir’in kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 10°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, güney kesimleri ile zamanla bölge geneli çok bulutlu, öğle saatlerinden ititbaren Güney Ege kıyılarının, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kıyı Ege’de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

IZMIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu Antalya’nın doğu ilçeleri ve batı kıyı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz’in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında gece saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri ile batı kıyı ilçeleri, gece saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. yağışlı

BURDUR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

OSMANİYE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara ve Eskişehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

ÇANKIRI °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARAMAN °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Düzce ve Bolu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında gece saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, -5°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

TUNCELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu