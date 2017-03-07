Yürüyüş sırasında kayalıklardan düşen Kıbrıs Gazisi öldü

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde Kıbrıs gazisi 63 yaşındaki Ahmet Filizciler, çıktığı yürüyüş sırasında 20 metrelik kayalıklardan düşüp öldü.

Olay, Kumluca’ya bağlı tatil merkezi Olimpos mevkiinde meydana geldi. Karavanla bölgede tura çıkan emekli gemi teknikeri, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Filizciler, öğle saatlerinde aracını bırakıp ormanlık ve kayalık alanda yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kayalıklarda dengesini kaybeden Filizciler, yaklaşık 20 metreden deniz kenarındaki kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. ‘Kontrol bot’ adı verilen zodyakla olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, ağır yaralı Ahmet Filizciler’i kıyıya çıkardı.

Sağ ayağında kırık, başında da derin yarık olduğu belirlenen Ahmet Filizciler, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kemer Devlet Hastanesi’ne götürülürken yaşamını yitirdi. Ahmet Filizciler’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Antalya’da yaşayan Kıbrıs gazisi Ahmet Filizciler’in, geçen yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidip bisikletle tur yaptığı kaydedildi.

Ahmet Filizciler’in, birkaç gündür sürdürdüğü Kumluca ve Kemer bölgesindeki gezintiye ilişkin fotoğraf ve görüntüleri de Facebook hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

DHA