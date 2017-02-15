Yusuf Halaçoğlu: Bahçeli de Arzu Erdem’e oy pullarını teslim etti

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Meclis'te yapılan Anayasa oylaması sırasında, Bahçeli'nin de oy pusulasını AKP'li Arzu Erdem'e teslim ettiğini iddia etti.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Meclis'te yapılan Anayasa oylaması sırasında, Bahçeli'nin de oy pusulasını AKP'li Arzu Erdem'e teslim ettiğini iddia etti.

MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Halk TV’de yayınlanan, Türkiye Gündemi programına konuk oldu. Başkanlık sistemini ve kendisine yapılan ihraç talebine yönelik değerlendirmelerde bulunan Halaçoğlu, gündemi sarsacak bir iddiada bulundu.

Meclis’te yapılan Anayasa teklifi oylamaları sırasında, AKP’Lİ Arzu Erdem’e MHP’li vekillerin kullandıkları oyların pullarının toplatılmasını içine sindiremediğini kaydeden Halaçoğlu, “Her milletvekili Anayasa’ya göre özgür iradesiyle hareket etme konusunda serbest bırakılmıştır. Zaten onun için Anayasa maddelerinde gizli oylama yapılma kararı verilmiştir. Ancak biz Meclis'te gördük ki AKP'li ve MHP'li vekiller açık kaçık oylarını kullandı. Ben MHP'li diğer milletvekili arkadaşların yerinde olsaydım istifa ederdim. Bir MHP'li vekil Genel Başkanına söz verdiğinde zaten bunu yapar. Bunu Devlet Beye de söyledim. Kendisi de bana ‘Ben talimat verdim, ben de pullarımı Arzu Erdem'e verdim’ dedi” ifadelerini kullandı.