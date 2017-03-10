Yusuf Halaçoğlu: “Dün gece programa davet ettiler, bugün yapamayacaklarını söylediler”

MHP'li muhalif isim Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Habertürk kanalının dün gece kendisini programa davet ettiğini ancak bugün aranıp yapamayacaklarını söylediğini açıkladı.

MHP'li muhalif isim Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Habertürk kanalının dün gece kendisini programa davet ettiğini ancak bugün aranıp yapamayacaklarını söylediğini açıkladı.

MHP’nin muhalif ismi Yusuf Halaçoğlu, sosyal medyada olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Habertürk tarafından dün gece arandığını söyleyen Yusuf Halaçoğlu, Çarşamba günü için programa davet edildiğini söyledi. Program davetini kabul eden Halaçoğlu bugün Habertürk tarafından tekrar arandığını ve kanalın kendisinden özür dileyip programı yapamayacaklarını açıkladığını söyledi.

Yusuf Halaçoğlu, “Dün gece habertürkten aradılar çarşamba için programa davet ettiler.Bugün öğleyin aradılar özür dilediler. Yapamayacaklarmış.Ne dersiniz?” diyerek tepki gösterdi. Yusuf Halaçoğlu’nun tweeti kısa sürede 4 bin üzerinde rt aldı.

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