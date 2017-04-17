Yüzde 18 oy aldı kutlama yaptı!

Referandumda yüzde 81.26 oranında 'hayır' oyu çıkan Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, AKP’liler yüzde 18.74’lük “evet” oyunu halay çekerek kutladılar.

Cizre İlçesi’nde dün halk oylamasında yüzde 47 bin 86 seçmen ‘hayır’, 10 bin 858 seçmen ise ‘evet’ oyu kullandı. ‘Hayır’ oylarının oranı yüzde 81.26 olurken, ‘evet’ oylarının oranı yüzde 18.74’te kaldı.

İlçe örgütünün bulunduğu Adliye Sokak üzerine kurulan müzik sistemi eşliğinde yerel sanatçılar Kürtçe ve Türkçe şarkılarla türküler söylendirdi ve AKP'liler müzik eşliğinde halay çekerek kutlama yaptılar.

AKP Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven, ortaya çıkıp oynayanların ve sanatçıların üzerine sık sık para atarak sevinç gösterisinde bulunurken, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atıldı. DHA