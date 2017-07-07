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Zabıta- seyyar kavgasında polis ile zabıta yaralandı

Kayseri'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasında, bir polis ile bir zabıta memuru yaralandı.

17:227 Temmuz 2017
Gündem
Zabıta- seyyar kavgasında polis ile zabıta yaralandı
Kayseri'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasında, bir polis ile bir zabıta memuru yaralandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi üzerindeki Mescid-i Aksa Camisi önünde seyyar satıcıların tezgahlarını kaldırmak isteyen zabıtalar ile  satıcılar arasında tartışma yaşandı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine, polis müdahalede etti. Bu sırada polis memuru İlyas Bircan ile zabıta Mustafa Demirci, itiş-kakış sırasında düşerek, hafif yaralandı.

Yaralı Bircan ile Demirci, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA

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