Zafer Çağlayan’dan ayetli mesaj! | Zafer Çağlayan nerede?

Reza Zarrab'ın ABD'de yargılanmasının başladığı günden bu yana şimşekleri üzerine çeken Ekonomi Eski Bakanı Çağlayan, geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla dikkat çekmişti. Zafer Çağlayan'ın nerede olduğu da merak ediliyor. Çağlayan, şimdi de Whatsapp pofiline eklediği ayet ile gündeme geldi.

Reza Zarrab davası ABD'de tüm hızıyla devam ediyor. Zarrab'ın iddiaları karşısında birçok bakan sessiz kalırken Ekonomi Eski Bakanı Zafer Çağlayan geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla ortaya çıkmıştı. Çağlayan'ın yeni imajı özellikle sosyal medyada büyük gündem olurken, eski bakan bu kez de Whatsapp'taki yeni profil fotoğrafıyla gündeme geldi. Çağlayan, Whatsapp'ta fotoğrafının yanına bir ayet koydu. Çağlayan, Tevbe Suresi 40. Ayeti profiline taşıdı.

Tevbe Suresi 40. Ayette ne yazıyor?

Şimşekleri üzerine çeken Çağlayan'ın paylaştığı Tevbe Suresi 40. Ayette şöyle yazıyor,

Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkâr edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke'den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, “Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber” diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz birtakım ordularla onu desteklemiş, böylece inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

ZAFER ÇAĞLAYAN NEREDE?

ABD’de eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın yargılandığı davada ‘tanık’ sıfatıyla ifade veren Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) iddiaları arasında adı geçen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın nerede olduğu merak ediliyor.