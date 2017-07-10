Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekliler ne kadar zam alacak? (TEMMUZ)

Emekliler zamlı emekli maaşlarının yatmasını bekliyor. Emekli maaşları ne kadar olacak sorusunu soran vatandaşlar, hem ne kadar zam aldıklarını hem de maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Emekli maaşı zamlarıyla ilgili detaylar ve emekli maaşı zam oranları haberimizde.

Geçtiğimiz ay enflasyonun açıklanmasıyla gözler emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna çevrildi. Emekli maaşları için zam gelmesini bekleyen vatandaşlar büyük bir zam alamamış olsa da, zamlı maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlar ne zaman maaşların yatacağını merak ediyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile birlite memur ve emeklilerin alacakları zamlar belirlendi. Memur ve emeklilerine yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkı yüzde 2.92 olarak açıklandı, ub ay maaşlar yüzde 4 zam + yüzde 2.92 şeklinde yatıralacak.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALDI?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 5.89 zam alacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklsine, çifte artışın getireceği zam farkı ise bu ay içersinde verilecek. SGK’nın duyuracağı tarihte memur emeklileri zam farklarını alacak. Memurların maaşları ise her ayın 15’inde yatırılacak. 15 Temmuz cumartesi gününe denk geldiği için memurlar maaşlarını ve zamlarını 14 Temmuz Cuma günü ceplerine koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını, Temmuz’un 17’si ile 28’i arasında alacak.