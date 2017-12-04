Zarrab en büyük iki ‘rakibini’ açıkladı

İran'a yönelik 'hayali ihracaat yaparak kara para akladığını' kabul eden Reza Zarrab; o dönem gerçekten Türkiye'den, İran'a gıda ürünleri ihracatı yapan iki şirketi ise 'en büyük rakipleri olarak' açıkladı.Zarrab, İran'a 'olması gerektiği gibi ihracat yapan' şirketlerin, kendisinin aklayacağı parayı 'eksilttiklerini' anlattı.

Reza Zarrab, New York’ta süren “ABD, Hakan Atilla’ya karşı” davasındaki, ‘tanık’ ifadesinde, İran’a yönelik ‘hayali’ gıda ticareti için de ilginç açıklamalarda bulundu. O dönem İran’a yönelik ‘gerçek’ ticaret yapan iki büyük şirketin ismini veren Zarrab, savcının “Bu iki şirket sizin rakiplerinizmiş” şeklindeki soruya ilginç bir şekilde cevap verdi.

“Hem evet hem de hayır”

Zarrab savcının bu sorusuna “Hayır değillerdi çünkü onlar gerçekten İran’a gıda gönderiyorlardı. Biz göndermiyorduk. Evet rakiptik çünkü onlar Halkbank’taki, İran’ın mevcut parasını kullanıyorlardı.

Bizim çıkaracağımız parayı kullanıyorlardı. Bankada ne kadar para kalırsa benim için o kadar iyiydi. Bu iki şirket İran’a iş yaparak parayı eksiltiyordu” diye yanıt verdi.