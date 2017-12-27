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Zarrab’ın motoryat ve yelkenlisine el konuldu!

ABD'nin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulmasına karar verilen Reza Zarrab'ın Bodrum'da bulunan lüks motoryat ve yelkenli teknesine el konuldu.

19:2227 Aralık 2017
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Zarrab’ın motoryat ve yelkenlisine el konuldu!
ABD'nin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulmasına karar verilen Reza Zarrab'ın Bodrum'da bulunan lüks motoryat ve yelkenli teknesine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 1.5 yıldır Bodrum İçmeler’deki bir tersanede bekleyen yatlarla ilgili el koyma kararı verildi.

foto: dha

foto: dha

Yazının Bodrum Liman Başkanlığı’na ulaşmasının ardından Zarrab’ın Türkiye’de iken şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve çocuğu ile yaz aylarında Bodrum’da tatil yaparken tüplü dalışlarda kullandığı ‘Banio’ isimli 14 metrelik motoryatı ile Malta bayraklı, 7 milyon euro değerinde, 42 metre uzunluğundaki  ’60 years’ isimli yelkenli yatına el konuldu.

foto: dha

foto: dha

Yatların üzerine büyük branda çekilerek kapatılması dikkat çekti.  DHA

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foto: dha

foto: dha

 

foto: dha

foto: dha

Son güncelleme: 19:2827.12.2017
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