Zehir tacirlerine ‘1 tonluk’ darbe

İstanbul Polisi, plastik hammaddesi içerisine zulalanmış, 15 milyon lira değerinde 1 ton esrar ele geçirdi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucunun gelirinin terör örgütünün finansında kullanıldığı anlaşıldı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu getiren bir şebekeyi belirledi. Uzun süredir şebekeyi takip eden ekipler, zehir tacirlerinin 3 gün önce İstanbul’a sevkıyat yapacağını belirledi. Uyuşturucunun bir kamyona yüklendiğini tespit eden polis, operasyon hazırlandığı yaptı. Araç İstanbul girişinden itibaren takibe alındı. Takip sırasında, şebeke üyelerinin, kamyonun önünde ve ardından otomobillerle aracı kontrol ettiği anlaşıldı. Kamyon, Kartal’dali bir park alanına girince baskın kararı alındı. Öncül ve artçıl otomobillerdeki 6 şebeke üyesi ile kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 1 ton esrar ele geçirildi. Plastik malzemeler arasında çuvallara yüklenen uyuşturucunun piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu öğrenildi.

GELİRİ TERÖRE GİDİYOR

Polisin çalışmaları, önemli nir bir bilgiyi de ortaya çıkardı. Esrar yapımında kullanılan Hint kenevirinin Lice’de kırsal bölgelerde ekildiği ortaya çıktı. Toz esrar haline getirildikten sonra İstanbul’a gönderilen uyuşturucunun gelirinin terör örgütlerinin finans kaynağı olarak kullanıldığı anlaşıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.