Zekai Aksakallı Paşa bugün konuşacak

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı bugün 15 Temmuz ile ilgili konuşacak. Aksakallı, duruşmada Halisdemir’i şehit eden eski askerleriyle yüzleşecek.

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı bugün 15 Temmuz ile ilgili konuşacak. Aksakallı, duruşmada Halisdemir’i şehit eden eski askerleriyle yüzleşecek.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın (ÖKK) ele geçirilmeye kalkışan 69 eski asker bugün hakim karşısına çıkıyor. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada müşteki olarak yer alan ve bugünkü duruşmaya katılması beklenen Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, verdiği bir emirle darbeci Semih Terzi'yi vurarak canı pahasına kanlı gecenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden eski askerleriyle mahkeme salonunda yüzleşecek. Sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

HULUSİ AKAR MÜŞTEKİ

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli 330 eski asker hakkında açılan davanın ilk duruşması da bugün başlıyor. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler müşteki olarak yer alıyor.

ÜÇER KEZ MÜEBBET

Eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Sanıklardan eski Albay Bilal Akyüz, Akıncılar Üssü önünde darbecilere direnen 9 kişinin şehit edilmesinden sorumlu tutuluyor.

ESKİ YAVER DiNLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle davada, 3’ü firari 44’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına da bugün devam edilecek. Davanın ikinci hafta duruşmalarında, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yaveri Ali Yazıcı'nın da bulunduğu tutuklu 32 sanık dinlenecek.