Zeybekçi fazladan 50 vekilin faturasını şöyle açıkladı

'Türkiye 16 Nisan referandum oylamasında 'evet' çıkarsa bundan böyle 550 değil 600 milletvekiline sahip olacak. 50 yeni vekilin vatandaşa faturası 180 milyon TL'yi aşıyor. Milletvekilinin vatandaşa aylık masrafı 62 bin TL olacak' haberine Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den açıklama geldi.

Zeybekçi, akıllara takılan ve CHP’nin sıklıkla sorduğu neden vekil sayısı 600’e çıkarılacak sorusuna şöyle yanıt verdi: Zaten önceki dönemlere bakarsanız eğer, gerek senatoları, gerek senatoyla beraber, gerek milletvekilleriyle beraber bunun zaten çok üzerindeydi. Yeter mi yeter, 550 de yeter, 450 de yeter. Ama bunun 600 olmasını şöyle bakın…

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasıyla ilgili CHP’nin eleştirilerine Denizli’de yanıt verdi. Kendi firmasında bakanlık maaşından fazla ücret alan yöneticiler olduğunu söyleyen Zeybekci, “Bu milletvekili sayısı çok olsun da sen, ben, bizim oğlan milletvekili olsun diye yapılmadı” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlen 3’üncü Sanayi Sitesi’ndeki esnafla kahvaltıya katıldı. Konuşmasında esnafa seslenen Bakan Zeybekci, milletvekili sayısının 600’e çıkmasıyla ilgili olarak yapılan eleştirilere cevap vererek, “Dünyada temsil ile ilgili kaç kişi başına ne milletvekili düşüyor diye bakıldığı zaman biz zaten en aşağıdayız. Biz 600 milletvekiliyle yine en aşağıda olacağız. Zaten önceki dönemlere bakarsanız eğer, gerek senatoları, gerek senatoyla beraber, gerek milletvekilleriyle beraber bunun zaten çok üzerindeydi. Yeter mi yeter, 550 de yeter, 450 de yeter. Ama bunun 600 olmasını şöyle bakın; siyaset en az güvenilen kurum, Nihat Zeybekci’nin Ekonomi Bakanı olarak maaşı 15 bin lira, benim şirketlerimdeki en az 25 kişinin maaşı benden yüksek. Dönüp dolaştırıp, milletvekillerinin maaşlarına getirilirse, bilin ki, onu söyleyen manipüle eden, bu ülkenin menfaatine biz söz söylemiyor. Yani milletvekillerinin ekonomik anlamda Türk ekonomisine zararı vardır diyen bunu pompalayan Türkiye’nin hayrına söz söylemiyor” dedi.

MİLLETVEKİLİ SAYISI SEN BEN BİZİM OĞLAN MİLLETVEKİLİ OLSUN DİYE YAPILMADI

Milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasının doğru bir karar olduğunu ifade eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülke devasa büyük, güçlü bir ülke. 600 milletvekili Türkiye’de az mıdır çok mudur, tartışması oraya gittiği için söylüyorum bunu. Ben şunu söylüyorum, alınan karar son derece doğru bir karardır. Yani şunun için yapılmadı bu milletvekili sayısı ‘çok olsun da, sen, ben, bizim oğlan milletvekili olsun’ diye yapılmadı. Ne diyor, ’18 yaşında milletvekili olacaklar, kendi yakınlarını çocuklarını milletvekili yapacaklar, 2 yıl sonra emekli edecekler’ diye gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Bakın burada eski milletvekili Nurcan Dalbudak var. 4 yıl milletvekili yaptı. Emekli olmak için en az 25 yıl daha bekleyecek, primini ödeyecek. Biri kuyuya taş atıyor, hep beraber çıkaracağız diye etrafında dönüyoruz. 18 madde tartışılmıyor, işin bu bölümü maalesef milletvekillerine sanki memleket peşkeş çekiliyor gibi ucu uzatılıyor, uzattırmayalım.”

“TÜRKİYE DE SİYASETİ BUNA MI MAHKUM EDECEĞİZ”

Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da hedef alan Zeybekci, şöyle konuştu:

“16 Nisan’da evet çıkarsa, bir gün sabah kalktığınızda lokantacılar işyerlerinin elinden alındığı görürsünüz diyor. Ya bu mudur ağzından gelen aklına gelebilen en büyük mucizen, icadın bu mudur. Bununla mı siyaset yapacağız. Türkiye de siyaseti buna mı mahkum edeceğiz. Yazık değil mi Türkiye’ye, bu kadar kalitesiz siyaset olmak zorunda mı? Hep öyle yaptılar zaten siyasetçi en az güvenilen kişi. TBMM en az güvenilen kurum. Öyle değil. TBMM, Türkiye’nin en kutsal kurumu olmalı. Çünkü milletin iradesi var orda. En güvenilen kurumu olmadı. Düşünün gazetelerin manşetlerini hatırlayın, yapılan anket sonuçlarında Türkiye’nin en güvenilen kurumları, silahların ebatlarına göre değişiyor. En büyük silahı olan en güvenilir kurum. Siyaset en sonda, onun bir üzerinde de yargı. Yazık değil mi Türkiye’ye. Sizin meseleniz bu.” DHA