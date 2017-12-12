Zeytinburnu’nda kaza! Çok sayıda yaralı

Zeytinburnu'nda, Atatürk Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı, önünde seyir halinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu Metro İstasyonu yakınındaki Yanyol Sokak üzerinde meydana geldi. Atatürk Havalimanı’nda gece çalışan personelleri taşıyan 34 SH 6314 plakalı servis aracı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis aracı, önünde seyir halindeki içerisinde yolcu olmayan 34 TN 1828 plakalı Zeytinburnu-Başakşehir hattındaki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, servis aracında bulunan 8 personel yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Servis aracının sürücüsü, seyir halindeyken yan taraftan gelen aracın kendisini sıkıştırdığını iddia etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA