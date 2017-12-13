Zincirle bağlayıp yaktılar! Eşi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dün yanan samanlıkta beton kolona zincirle bağlanmış vaziyette ölü halde bulunan adamın eşi ve aynı köyde yaşadığı bir kişi jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köy'de dün yaşanan dehşet verici olayda Ali Çaputçu (30) genç adam kendisine ait samanlıkta çıkan yangının ardından beton kolona zincirle bağlanmış halde ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri ilk etapta maktulün eşi E.Ç., ve köyde yaşayan H.İ.K., adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan şahıslar önce Şuhut Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından önce şüpheli E.Ç., Şuhut Adliyesi'ne getirilirken daha sonrasında ise H.İ.K.'nin getirildiği kaydedildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde nöbetçi mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor. AFYONKARAHİSAR (İHA)

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