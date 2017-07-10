Zincirleme kazada acı bilanço: 3 ölü 4 yaralı

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde kamyonetle, 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza Fethiye-Antalya karayolu üzeri Çaltılar Mahallesi’nde bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Fethiye’den Antalya yönüne giden Muzaffer Konu yönetimindeki 48 HF 877 plakalı otomobil, karşıdan gelen Tayyar Ekinci yönetimindeki 48 HP 296 plakalı çift kabin kamyonetle çarpıştı.

Arkadan gelen İbrahim Özdemir’in kullandığı 17 EV 333 plakalı otomobil de duramayıp, Ekinci’nin kamyonetine yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer Konu, aynı otomobildeki Gülsüm Işık ve kamyonette bulunan Saniye Ekinci, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Tayyar Ekinci ile kaza yapan araçlara çarpan otomobildeki İbrahim Özdemir ile eşi ve çocuğu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 4 ayrı ambulansla Fethiye’deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Ekinci’nin de durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle Fethiye- Antalya Karayolu’nda 2 saat boyunca trafik yol kenarından kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinden geçerken kazayı gördüğünü belirten otomobil sürücüsü Aziz Güzel, bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek, bölünmüş yol istediklerini söyledi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA