Zonguldak 2017 referandum sonuçları: Zonguldak seçim sonuçları evet hayır oy oranları!

Oy verme işlemi tamamlandı, referandum sonuçları belli oluyor. Zonguldak referandumda hangi cevabı verdi? Zonguldak referandum sonuçları ne oldu? Türkiye'nin kaderinde önemli bir dönüm noktası olan 16 Nisan'da Zonguldak'da ve Türkiye'de hangi sonuçlar çıktı?

Türkiye’nin kaderini oyladığı referandum bugün gerçekleşti. Referandum tamamlandı sandıklar açılıyor, referandum sonuçlarına göre Zonguldak’un referandum oy oranı ne durumda? Zonguldak’da referandum sonuçlarına göre evet mi önde hayır mı? İşte güncel sonuçlar…

ZONGULDAK evet %50.45 hayır %49.55 Açılan Sandık %33.6

SANDIKLAR KAÇTA AÇILDI KAÇTA KAPANDI?

Sandıklar kaçta açılacak kaçta kapanacak? Oy verme işlemi kaçta başlayacak, kaça kadar oy verilebilecek? Türkiye’nin kaderi için büyük önem taşıyan bu referandum hakkında bu soruların cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oy kullanacak vatandaşlar Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00-16.00 arasında oy kullanabilecek. Sıralanan illerin haricindeki şehilerde yaşayan vatandaşlar ise saat 08:00-17:00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Sandık başında AKP, CHP, HDP, MHP, ANAVATAN, BTP, BBP, HÜDA-PAR, SAADET, Vatan Partisi temsilci bulundurabilecek ve referandumla ilgili işlemlerde bulunabilecek.

ZONGULDAK 2015 KASIM GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri, 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden sonra yapılan erken genel seçimlerdir. Anayasanın 77. maddesi gereği, olağan olarak Haziran 2019’da yapılması gerekmekteydi. Ancak güvenoyu alabilecek bir hükûmetin kurulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanı erken seçim kararı almış, sonrasında YSK seçim tarihi olarak 1 Kasım 2015’i belirlemiştir. Zonguldak’ta bin 496 sandık kuruldu ve 383 bin 793 oy kullanıldı. % 86,01 katılımın olduğu 2015 Kasım genel seçiminde Zonguldak’ta oy dağılımı şu şekilde oldu;

AKP % 49,4

MHP % 9,5

CHP % 36,4

ZONGULDAK 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanının doğrudan halk oyuyla seçildiği ilk seçimdir. Bu seçimle gelecek olan Cumhurbaşkanı’nın görev süresi beş yıl olacak ve bir kişi en fazla iki kere seçilebilecekti. 2014 yılında yapılan bu seçimde Zonguldak’ta oyların üç aday arasında dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Recep Tayyip Erdoğan % 52,97

Selahattin Demirtaş % 1,95

Ekmeleddin İhsanoğlu % 45,09

ZONGULDAK 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, Türkiye’de anayasada yapılan birtakım değişikliklerin 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına sunulmasıdır. 26 maddelik bir değişikliği içeren paket, TBMM tarafından kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından referanduma sunuldu. Referandum sonucunda %57.88 evet ve %42.12 hayır oyu çıkarak anayasa değişiklikleri kabul edildi. Zonguldak’ta bin 432 sandıkta 368 bin 911 oy kullanıldı. % 83,44 oranında oy kullanımının olduğu 2010 referandumunda Zonguldak’ta oy dağılımı şu şekilde oldu;

% 50,18 Evet

% 49,81 Hayır