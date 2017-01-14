Zübeyde Hanım’ı anma töreni

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Karşıyaka’ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 94’üncü yılında, kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende, İzmir’in dört bir yanından gelen katılımcılar, onlarca sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar da hazır bulundu. Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı çiçeklerle donattı. KARGEM öğrencileri Zübeyde Anne’ye yazdıkları mektubu okudu. Duygu dolu anlar yaşandı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Karşıyaka’ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 94’üncü yılında, kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende, İzmir’in dört bir yanından gelen katılımcılar, onlarca sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar da hazır bulundu. Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı çiçeklerle donattı. KARGEM öğrencileri Zübeyde Anne’ye yazdıkları mektubu okudu. Duygu dolu anlar yaşandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için Karşıyaka'daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Karşıyaka Belediyesi ve onlarca sivil toplum örgütünün işbirliğiyle gerçekleştirilen törene; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gençlerden mektup

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, KARGEM öğrencileri de kürsüye çıkarak Zübeyde Hanım’a yazdıkları mektubu okudu. Atatürk'ün en büyük emaneti Zübeyde Hanım’ın mezarı; çiçeklerle donatıldı, çelenkler sunuldu, dualar okundu. Karşıyaka Spor Kulübü'nün kadın voleybolcuları da anıt mezara karanfiller bıraktı.

“Emanetinize sahip çıkıyoruz”

Günün anlamına ilişkin duygularını dile getiren Dr. Türkegül Kocaoğlu, “Türk tarihinin en büyük devlet adamını yetiştiren, sevgili Zübeyde Anamızı ölümünün 94. yılında bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz” dedi. Türkegül Kocaoğlu, çağdaş İzmirli kadınlar olarak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği ilkelere ve cumhuriyete sonsuza dek sahip çıkacaklarını dile getirdi.

“Atatürk'ün ilçesi Karşıyaka”

Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Nurşen Balcı da “Karşıyakamızın pek çok özelliği var ve hepsiyle gurur duyarız ama biz en çok, Mustafa Kemal Atatürk ile annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyakası olmakla gurur ve onur duyarız. Bu paha biçilemez değerler, Karşıyaka'nın geleceğini aydınlatıyor. Büyük hatırası önünde rahmetle, saygıyla ve minnetle eğilirken, annemize ve atamıza bir kere daha söz veriyoruz: rahat uyuyunuz, çünkü Karşıyaka emanetlerinizin yılmaz nöbetçisi ve asla vazgeçmeyecek sevdalısıdır” diye konuştu. Cumhuriyet Kadınları Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Işıl Caner ise Atatürk'e ve Annesi Zübeyde Hanım'a olan bağlılıklarını dile getirdi.

İHA