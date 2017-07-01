1 Temmuz transfer haberleri (Cimbom’da Konoplyanka sesleri)

2017-2018 sezonu öncesi transferde hareketli saatler yaşanıyor. Taraftarlar takımlarından transfer bekliyor. Bizler de sizler için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer haberlerini derledik. İşte 1 Temmuz transfer haberleri...

2017-2018 sezonu öncesi takımlar transferlerini sürdürüyor. Son iki yılda istediği başarılardan uzak kalan Galatasaray ve Fenerbahçe, son iki yılın şampiyonu Beşiktaş’a oranla şimdilik transferde daha hızlı gidiyor. Galatasaray, son olarak Schalke 04’ün Ukraynalı yıldızı Konoplyanka transferi için düğmeye bastı. İşte 1 Temmuz günün transfer haberleri…

CİMBOM’DA KONOPLYANKA SESLERİ

Transferde Bruma ve Podolski’yle yollarını ayırarak taraftarlarını üzen Galatasaray, Gomis, Belhanda ve Maicon bombalarını patlatarak adeta taraftarının gönlünü aldı. Cimbom, şimdi de Schalke 04’ün Ukraynalı yıldızı Yevhen Konoplyanka için hareket geçti. Bu transfer için limitleri zorlamayı düşünen Cimbom, bu transferin yanı sıra orta saha ve bek bölgeleri için de girişimlerini sürdürüyor.

KANARYA KAMENİ’Yİ BİTİRİYOR

Mehmet Ekici, Valbuena ve Nabil Dirar gibi oyuncuları kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Malaga’nın yıldız kalecisi Kameni’yle her konuda anlaştı. Volkan’la büyük bir rekabete girecek Kameni için Fenerbahçe’nin resmi açıklamayı yapması an meselesi.

Forvet transferinde ise Bacca ve Doumbia’da hedefine ulaşamayan sarı lacivertliler, gözünü Chelsea’nin yıldız forveti Loic Remy’ye dikti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Cyrstal Palace’ta oynayan ve Chelsea’ye geri dönen Remy için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, bu transferi kısa bir sürede tamamlamak istiyor.

KARTAL PEPE’DE BEKLEMEYE GEÇTİ

Transfer sezonuna rakiplerine oranla biraz daha yavaş giren Beşiktaş, Real Madrid’in Portekizli yıldızı Pepe için beklemeye geçti. Yıldız oyuncunun PSG ile de transfer görüşmeleri yapması üzerine geri adım atan kartal, bu transfere göre Marcelo’nun da Lyon’a gitmesine onay verecek.