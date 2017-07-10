10 Temmuz transfer haberleri: Cimbom’da Semih gidiyor Feghouli geliyor

2017-2018 transfer sezonunda takımlar bombaları bir bir patlatırken bir yandan da takımda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırıyor. Bizler de sizler için günün transfer haberlerini derledik. İşte Süper Lig'de 10 Temmuz transfer haberleri...

Gomis, Belhanda ve Maicon transferleriyle gücüne güç katan Galatasaray, bu kez bir başka yıldız oyuncu Feghouli’yi bitirme aşamasında. Sarı kırmızılılar, Feghouli’yi getirirken bir başka oyuncusu Semih Kaya ile de yollarını ayırmak üzere. İşte 10 Temmuz günün transfer haberleri…

CİMBOM’DA 3 OYUNCU YOLCU

Teknik Direktör Igor Tudor'un yeni sezonda takımda düşünmediği Cenk Gönen sarı-kırmızılı ekibin sabah antrenmanına katıldı. Ancak Cenk'in 24 saat içinde İspanya'nın Malaga takımına transfer olması bekleniyor. Bir zamanlar Galatasaray forması giyen ve Çek ekibinin Sportif Direktörlüğü'nü yapan Ujfalusi'nin isteği üzerine kiralanması planlanan Semih Kaya'nın da Sparta Prag takımına kiralık olarak gönderilmesi an meseli. Galatasaray yönetimi tecrübeli stoper için 3 milyon Euro talep ediyor. Sinan Gümüş'ün, Benfica transferi hız kazandı. Galatasaray'da yeterli forma şansı bulamadığından yakınan genç oyuncunun da Portekiz ekibini gitmek istemesi, transferi son aşamaya getirdi.

Sarı kırmızılılar öte yandan Sofiane Feghouli transferini de bitirmek üzere. Cimbom, Cezayirli yıldız için bugün görüşmeye başlandığı ile ilgili bugün KAP açıklaması yapabilir.

BEN ARFA’DAN KANARYA’YA KÖTÜ HABER

Bir forvet ve 10 numara transferi ile transfere nokta koymayı hedefleyen Fenerbahçe’de, menejerler aracılığı ile durumu sorulan Paris Saint Germain’in yıldızı Hatem Ben Arfa’dan kötü haber geldi. Durumu sorulan Ben Arfa’nın yıllık 6 milyon euro ücret ve 4 milyon da imza parası istemesi üzerine bu transfer şimdilik rafa kalktı.

KARTAL’DA GÖKHAN TÖRE ŞOKU

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta, geçtiğimiz sezonu West Ham United’da geçiren Gökhan Töre’den gelen kötü haber moralleri bozdu. Son antremanda sakatlanan yıldız oyuncunun 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Öte yandan transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta, yıldız oyuncular Talisca ve Aboubakar’ın durumlarının netlik kazanmaması yönetimin elini kolunu bağlıyor.

BAŞAKŞEHİR CHEDJOU’DAN GELEN HABERLE SARSILDI

Sezona Chedjou, Elia ve Clichy gibi müthiş transferle başlayan Başakşehir, Chedjou’dan gelen kötü haberle sarsıldı. Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen antremanda sakatlanan Fildişili oyuncunun, ne kadar sahalardan uzak kalacağı belirsiz.

TRABZONSPOR MEDEL İÇİN TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR

Milan’dan Juraj Kucka’yı transfer ederek taraftarlarını oldukça mutlu eden Trabzonspor, bir orta saha transferi için daha şartlarını zorluyor. Karadeniz fırtınası Inter’in Şilili yıldızı Gary Medel’i transfer etmek için daha önce yapmış olduğu teklifi yükseltti.