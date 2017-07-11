11 Temmuz hava durumu (Bunaltıcı sıcaklar kapıda!)

Türkiye'de bir süredir devam etmekte olan serin hava yerini yeniden sıcak havalara bırakıyor. Bugün hava nasıl olacak, havalar ne zaman serinleyecek sorularının cevaplarını arayan vatandaşlar, Meteoroloji'den gelecek güzel haberlere gözlerini çevirdi. İşte 11 Temmuz hava durumu...

Bunaltıcı sıcaklar geri dönüyor. Bir süredir Türkiye’yi rahatlatan serin havalarla rahat bir nefes alan vatandaşlar, havaların yeniden ısınmasıyla havalar ne zaman serinleyecek sorularını sormaya başladı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde bölge bölge 11 Temmuz hava durumu…

SICAKLIKLAR GİT GİDE TIRMANIYOR

Bugün Marmara’nın Karadeniz kıyıları ve Kuzey Ege’de kuvvetli bir rüzgar var. Rüzgara rağmen bugün iki bölge oldukça güneşli olacak ve sıcaklık tırmanmaya başlayacak. Haftanın en yüksek sıcaklıkları ise önümüzdeki iki gün olan Çarşamba ve Perşembe günü ölçülecek.

Marmara ve Ege’nin yanı sıra Akdeniz ve İç Anadolu’da da bol güneş var. Akdeniz’de ise sıcaklık 40 dereceyi geçerken Doğu Karadeniz’de yine yağış var.

Orta Karadeniz ise Doğu Karadeniz’e oranla oldukça sıcak ve 30 dereceyi görecek. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde termometreler 30 dereceleri gösterirken güneyde 40 dereceye yakın sıcaklıklar görülecek.