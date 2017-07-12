12 Temmuz hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'de bir süredir etkisini göstermekte olan serin havalar yerini sıcak havalara bırakmaya başladı. Vatandaşlar büyük bir merakla bugün hava nasıl olacak, havalar ne zaman serinleyecek sorularının cevaplarını arıyorlar. Meteoroloji 12 Temmuz hava durumunu resmen açıkladı. İşte 12 Temmuz bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabı...

12 Temmuz hava durumu belli oldu. Yurdun genelindeki bir haftalık serin hava sonrası güneşli havalar geri döndü. Milyonlarca vatandaş yaşadıkları illerde ve bölgelerdeki hava durumunu merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Temmuz hava durumu…

METEOROLOJİ’DEN VATANDAŞLARA UYARI

Marmara ve Ege dün olduğu gibi bugün de bol güneşli havanın etkisinde ve son günlerin en sıcak günlerini yaşıyor. Meteoroloji bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Akdeniz ve İç Anadolu’da da sıcak havalar hız kesmeden devam ediyor. Antalya dolayları 40 derecenin altına düşmezken, Konya çevreleri ise 35 derece civarında seyrediyor. Karadeniz’de de bol bol güneş var ve ilerleyen 3 günde yağış görünmüyor.

Doğu Anadolu’da ise yağışlı hava yarından itibaren etkili olmaya başlayacak. Perşembe ve Cuma günleri sağanak yağışlar bekleniyor. Güneydoğu’da ise yine bol güneş var ve sıcaklık 40 derecenin altına düşmüyor.