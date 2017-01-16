Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

15 Tatil ne zaman? Takdir teşekkür hesaplama

Öğrenciler 15 tatile 20 Ocak'ta çıkacaklar. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi ise takdir teşekkür nasıl hesaplanır?
13:0016 Ocak 2017
Günün İçinden
15 Tatil ne zaman? Takdir teşekkür hesaplama
Öğrenciler 15 tatile 20 Ocak'ta çıkacaklar. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi ise takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

Milyonlarca öğrenci ilk dönemin sonuna geldi, 20 Ocak Cuma günü 15 tatile çıkacaklar. Yarı yıl tatiline girerken öğrencilerin en çok merak etti konu ise takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır?

Karne günü yaklaşırken başarılı öğrenciler bu dönem takdir veya teşekkür alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Bunun için öğrenciler takdir teşekkür hesaplama aracı kullanıyorlar. Siz de karne günü olan 20 Ocak Cuma’dan önce pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açılan sayfada lise veya ilk öğretim sınıfınıza uygun takdir teşekkür hesaplama aracına erişebilirsiniz.

İlköğretim ve Lise için pratik takdir teşekkür hesaplama aracı

İLGİLİ HABERİstanbul Valiliği'nden okulların tatil edildiği günlere ilişkin ‘telafi' açıklamasıİstanbul Valiliği'nden okulların tatil edildiği günlere ilişkin ‘telafi' açıklaması

 

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar