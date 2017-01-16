15 Tatil ne zaman? Takdir teşekkür hesaplama

Öğrenciler 15 tatile 20 Ocak'ta çıkacaklar. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi ise takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

Öğrenciler 15 tatile 20 Ocak'ta çıkacaklar. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi ise takdir teşekkür nasıl hesaplanır?

Milyonlarca öğrenci ilk dönemin sonuna geldi, 20 Ocak Cuma günü 15 tatile çıkacaklar. Yarı yıl tatiline girerken öğrencilerin en çok merak etti konu ise takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır?

Karne günü yaklaşırken başarılı öğrenciler bu dönem takdir veya teşekkür alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Bunun için öğrenciler takdir teşekkür hesaplama aracı kullanıyorlar. Siz de karne günü olan 20 Ocak Cuma’dan önce pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açılan sayfada lise veya ilk öğretim sınıfınıza uygun takdir teşekkür hesaplama aracına erişebilirsiniz.

İlköğretim ve Lise için pratik takdir teşekkür hesaplama aracı