15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde pek çok insan bu soruyu merak ediyor. 15 Temmuz resmi tatil olacak mı? İşte detaylar...

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 1. yıl dönümü geldi çattı. Binlerce vatandaş, bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anacak. Peki 15 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak, 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte 15 Temmuz ile ilgili tüm merak edilenler…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Darbe Girişimi'nden kısa bir süre sonra, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplanan İçişleri Komisyonu 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesini görüşmüştü. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesine ilişkin, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzacı olduğu teklifler de dahil 5 teklif birleştirilmişti. Görüşmelerin ardından 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak 29 Eylül 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi tatil ilan edilmişti.