15 Temmuz resmi tatil mi? 2017 resmi tatil programı

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen ve Türkiye'de büyük bir kaosa neden olan 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönüme gelmek üzere. Milyonlarca vatandaş 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 15 Temmuz ile ilgili tüm detaylar...

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yıl dönümü için geri sayım başladı. Vatandaşlar 15 Temmuz’un resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelen 15 Temmuz resmi tatil olacak mı sorusu cevabını buldu. İşte detaylar…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

İçişleri Komisyonu, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplandı. Toplantıda, Kazan'ın adının “Kahramankazan” olarak değiştirilmesine ve 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesine ilişkin, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzacı olduğu teklifler de dahil 5 teklif birleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hükümet adına yaptığı konuşmada, dün gece iki askerin şehit olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Soylu, teröristlere yönelik operasyonlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığını gösteren güvenlik güçlerine de teşekkür etti. Soylu'nun konuşmasından sonra teklifin görüşmelerine geçildi. Görüşmelerin ardından kabul edilen teklifle Kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değişti. Ayrıca 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak resmi tatil ilan edildi.

RESMİ TATİL GÜN SAYISI 16 OLDU

15 Temmuz'un tatil edilmesiyle birlikte, resmi bayramlara bir yenisi daha eklendi. 3 buçuk gün olan Şeker Bayramı, 4 buçuk gün olan Kurban Bayramı, 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ek olarak 15 Temmuz da resmi tatil ilan edildi. Zafer bayramı ise 1 buçuk gün olarak kutlanıyor.

İDARİ İZİN ARTTIRIYOR

Bu durumda çalışanlar toplam 16 gün resmi tatil yapmış olacak. Ancak özellikle Ramazan ve Kurban bayramları idari izin ile bazı yıllarda 9 güne kadar çıktığı için tatil gün sayısı da artıyor. 15 Temmuz, 2017 yılında cumartesiye, 2018 yılında ise pazar gününe denk geliyor. Çalışanlar ilk kez 2019 yılında 15 Temmuz pazartesi günü tatil yapacak