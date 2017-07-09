15 Temmuz resmi tatil mi? (2017 resmi tatiller listesi)

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümü bu hafta gerçekleşecek. Vatandaşlarımız bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anacak. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümü geldi çattı. Binlerce vatandaş bu üzücü günde hayatını yitiren vatandaşlarımızı anacak. Peki 15 Temmuz günü resmi tatil mi? İşte 2017 resmi tatiller listesi…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

İçişleri Komisyonu, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplandı. Toplantıda, Kazan'ın adının “Kahramankazan” olarak değiştirilmesine ve 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesine ilişkin, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzacı olduğu teklifler de dahil 5 teklif birleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hükümet adına yaptığı konuşmada, dün gece iki askerin şehit olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Soylu, teröristlere yönelik operasyonlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığını gösteren güvenlik güçlerine de teşekkür etti. Soylu'nun konuşmasından sonra teklifin görüşmelerine geçildi. Görüşmelerin ardından kabul edilen teklifle Kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değişti. Ayrıca 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak resmi tatil ilan edildi.

İŞTE RESMİ TATİLLER LİSTESİ

15 Temmuz'un tatil edilmesiyle birlikte, resmi bayramlara bir yenisi daha eklendi. İşte Resmi tatiller listesi.

3 buçuk gün olan Şeker Bayramı,

4 buçuk gün olan Kurban Bayramı,

1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,

30 Ağustos Zafer Bayramı,

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ek olarak 15 Temmuz da resmi tatil ilan edildi.

Zafer bayramı ise 1 buçuk gün olarak kutlanıyor.

İDARİ İZİN ARTTIRIYOR

Bu durumda çalışanlar toplam 16 gün resmi tatil yapmış olacak. Ancak özellikle Ramazan ve Kurban bayramları idari izin ile bazı yıllarda 9 güne kadar çıktığı için tatil gün sayısı da artıyor. 15 Temmuz, 2017 yılında cumartesiye, 2018 yılında ise pazar gününe denk geliyor. Çalışanlar ilk kez 2019 yılında 15 Temmuz pazartesi günü tatil yapacak