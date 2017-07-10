15 Temmuz resmi tatil oldu mu? (2017 resmi tatilleri)

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümü bu hafta gerçekleşecek. Türkiye bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anacak. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

Türkiye tarihinin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümü geldi. Onbinlerce yurttaş bu üzücü günde hayatını yitiren vatandaşlarımızı anacak. Peki 15 Temmuz günü resmi tatil mi? İşte 2017 resmi tatiller listesi…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplanan İçişleri Komisyonu 15 Temmuz’un resmi tatil ilan edilmesini görüştü. 15 Temmuz’un resmi tatil ilan edilmesine ilişkin, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilk imzacı olduğu teklifler de dahil 5 teklif birleştirildi. Görüşmelerin ardından 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak resmi tatil ilan edildi.

İŞTE RESMİ TATİLLER LİSTESİ

15 Temmuz’un tatil edilmesiyle birlikte, resmi bayramlara bir yenisi daha eklendi.

RESMİ TATİLLER LİSTESİ

3 buçuk gün olan Şeker Bayramı,

4 buçuk gün olan Kurban Bayramı,

1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,

30 Ağustos Zafer Bayramı,

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ek olarak 15 Temmuz da resmi tatil ilan edildi.

Zafer bayramı ise 1 buçuk gün olarak kutlanıyor.

İLK TATİL 2019’A DENK GELİYOR

Bu durumda çalışanlar toplam 16 gün resmi tatil yapmış olacak. Ancak özellikle Ramazan ve Kurban bayramları idari izin ile bazı yıllarda 9 güne kadar çıktığı için tatil gün sayısı da artıyor. 15 Temmuz, 2017 yılında cumartesiye, 2018 yılında ise pazar gününe denk geliyor. Çalışanlar ilk kez 2019 yılında 15 Temmuz pazartesi günü tatil yapacak