15 Temmuz’da hangi yollar kapalı? (15 Temmuz resmi tatil mi?)

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yapılacak anma programı nedeniyle İstanbul'un bazı yolları trafiğe kapatılacak. Peki 15 Temmuz'da hangi yollar kapatılacak ve 15 Temmuz resmi tatil olacak mı? İşte detaylar...

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 1. yıldönümü geldi çattı. Binlerce vatandaş, bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anacak. Peki 15 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak, 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte 15 Temmuz ile ilgili tüm merak edilenler…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Darbe Girişimi’nden kısa bir süre sonra, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplanan İçişleri Komisyonu 15 Temmuz’un resmi tatil ilan edilmesini görüştü. 15 Temmuz’un resmi tatil ilan edilmesine ilişkin, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilk imzacı olduğu teklifler de dahil 5 teklif birleştirildi. Görüşmelerin ardından 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak 29 Eylül 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi tatil ilan edildi.

15 TEMMUZ HANGİ YOLLAR KAPALI?

– O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak trafik akışı Büyükdere Caddesi’ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne trafik akışı verilmeyecek.

– Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola verilecek, yanyola verilen trafik akışı Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik akışı verilmeyecek.

– D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen trafik akışı güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı Ayrımları)’na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne trafik akışı verilmeyecek.

– Kısıklı Caddesi’nden (Altunizade Köprüsü üzerinden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacak.

– Mahir İz Caddesi – Altunizade Köprüsü Girişi – Kısıklı istikameti kapatılacak.

– Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından tünel istikameti D-100 kuzey katılımı kapatılacak.

– Şile yolu Libadiye Kavşağı’ndan Vecdi diker Tüneli istikameti kapatılacak.

– Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

– Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

– Beylerbeyi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı kapatılacak.

– Batı Ataşehir Botanik Bahçesi’nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.

– D-100 kuzey yol Altunizade Köprüsü’ne katılım Millet Parkı istikameti kapatılacak.

– Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak.