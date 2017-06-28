Ramazan Bayramı'nın bitmesinden hemen sonra hep sorulan sorulardan biri de 2017 Kurban Bayramı ne zaman ve Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusudur. Evlilik, düğün, seyahat gibi daha çok yaz için planlanan konularla uyumlu bir tatil planlanan bu aylarda Kurban Bayramı, hangi güne denk geliyor? Pek çok yurttaşımızın merak ettiği Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek ve bayram tatili kaç gün olacak?

2017 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusu tatil planı yapan milyonlarca yurttaş tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konuların başında. Kurban Bayramı, her yıl biraz daha gerileyerek yazın tam ortasına kadar ulaştı. Kurban Bayramının yaz aylarına gelmesiyle birlikte de vatandaşların tatil planları için fırsat oldu. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu merak eden vatandaşlar tüm planlarını bayrama uygun yapıyor. Peki, 2017 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK, TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı, her yıl biraz daha gerileyerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü Arefe olarak kabul edilecek. 01 Eylül- 04 Eylül arası ise Kurban Bayramı’nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arefe günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

2018 yılı Kurban Bayramı’nın ise, tüm bayram günlerinin hafta içine gelmesi nedeniyle 9 gün olması bekleniyor. 2018 yılında kutlanacak olan Kurban Bayramı’nın arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü olacak. Bayramın dördüncü ve son günü ise 24 Ağustos tarihine denk geliyor.

TATİL GÜNÜ 6’YA ÇIKABİLİR

Tatil merkezlerinin merakla beklediği konu ise tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Bu sene uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması ve arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi, bu konuyu gündeme taşındı. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var.

KURBAN BAYRAMI’NIN ANLAMI?

Kurban Bayramı günleri, Hz. İbrahim'in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe'de tavaf ettikleri, tek meydanda, Arafat'ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri mübarek zaman dilimleridir.

Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimî bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir.

Bu bayrama adını veren Kurban; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu gibi ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Allah'ın bize lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl ile ifadesidir.

Kurban, sahip olduklarımızı fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür.