2017 LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM’den LYS tarihi)

LYS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu cevabını arıyor. Binlerce öğrenci uzun LYS maratonu sonrası artık sonuçları bekliyor. Peki LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM LYS açıklaması yaptı mı? İşte LYS sonuçları ile ilgili son gelişmeler...

Binlerce öğrenci LYS sonuçlarının açıklanacağı tarihe kitlenmiş durumda. Öğrenciler ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden öğrenebilecekleri LYS sonuçları için ÖSYM’den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki 2017 LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LYS sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

S SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2017 LYS sınavının son oturumu Edebiyat Coğrafya testi ile sona erdi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen LYS 4 ve LYS 1 sınavının ardından bu hafta sonu LYS 5 ve LYS 2 oturumları dün gerçekleştirildi. Yüz Binlerce aday Üniversite hayalllerine kavuşabilmek istediği üniversite ve bölümü kazanabilmek için sınavlarda ter döktü. LYS sınavlarının sona ermesi ile birlikte adaylar gözlerini ÖSYM’den yapılacak olan açıklamaya çevirmişti. Az önce ÖSYM kendi resmi sitesi üzerinden sınav soru ve cevaplarını erişime açtı.

LYS SORU VE CEVAPLARI

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖYSM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre; 2017 LYS sonuçları 11 Temmuz 2017'de resmen açıklanacak. Sınava giren binlerce öğrenci LYS sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden öğrenebilecek.