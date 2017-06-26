26 Haziran transfer haberleri (Galatasaray’da transfer bayramı)

Transfer sezonu başladı. Üç büyükler yeni takviyelerle kadrolarını güçlendirmeye başladı. Peki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer takımlarımızın transferdeki son durumları ne? İşte 26 Haziran transfer haberleri...

2017 – 2018 transfer sezonuna yaprak dökümüyle başlayan ve henüz resmi bir transferini açıklamayan Galatasaray, bayram sonrası adeta transfer bayramı yapacak. Sarı kırmızılılar, kesin anlaşmaya vardığı Gomis, Belhanda ve Maicon’un transferlerini açıklayacak. İşte 26 Haziran transfer haberleri…

CİMBOM ŞOVA HAZIRLANIYOR

Transfer sezonuna durgun giren ve taraftarın büyük beklenti içinde olduğu Galatasaray’da, bu hafta transfer bayramı yaşanacak. Sarı kırmızılılar, Ramazan Bayramı sonrası kesin anlaşmaya vardığı Gomis, Belhanda ve Maicon’u İstanbul’a getirecek ve adeta gövde gösterisi yapacak.

KARTAL’DA PEPE SESLERİ

Lyon’un Marcelo’ya ilgisi yüzünden stoper transferinde harekete geçen Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Dinamo Kiev’li Vida sonrası şimdi de Real Madrid’in Portekizli yıldızı Pepe’yi gündemine aldı. Yıldız oyuncuyla 2 yıllık bir kontrat imzalamak isteyen Beşiktaş, bu transfer için bonservis ücreti de ödemeyecek.

FENER’DE HEDEF DOUMBIA

Mehmet Ekici, Valbuena ve Dilar ile transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, gözünün Roma’nın Fildişili yıldız forveti Seydou Doumbia’ya dikti. Geçtiğimiz sezon İsviçre liginde attığı 21 golle eski günlerine dönüş sinyali veren 29 yaşındaki oyuncu için Portekiz’in Sporting Lizbon ekibiyle yarışan sarı kanarya, şimdilik Portekiz temsilcisine göre bir adım önde görünüyor.