27 Haziran reyting sonuçları (Güldür Güldür Show mu Çarkıfelek mi?)

Büyük bir merakla beklenen 27 Haziran reyting sonuçları belli oldu. Bayramda kıyasıya rekabet sürdü. Peki Güldür Güldür Show, Çarkıfelek ve FOX Ana Haber arasındaki reyting savaşını kim kazandı? İşte 27 Haziran reyting sonuçları...

27 Haziran 2017 Salı günü reyting sonuçları beli oldu. Bayramın son günü Güldür Güldür Show ve Çarkıfelek arasında kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Peki 27 Haziran reyting sonuçlarında zirvenin sahibi kim oldu? İşte 27 Haziran reyting sonuçları…

27 Haziran 2017 Salı gününe ait reyting sonuçları açıklandı.

ZİRVENİN SAHİBİ GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

Show TV'nin reyting rekortmeni eğlence programı Güldür Güldür Show, 27 Haziran 2017 reyting sonuçlarında zirveyi kimseye kaptırmadı ve Çarkıfelek'i de geçmeyi başardı. İşte 27 Haziran reyting sonuçları…

27 HAZİRAN TOTAL REYTING SONUÇLARI