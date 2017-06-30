29 Haziran Süper Loto sonuçları: Büyük ikramiye ne kadar oldu?

Son haftaların en çok merak edilen olaylarından biri olan 29 Haziran Süper Loto sonuçları belli oldu. 10 haftadır üst üste devrederek rekor bir seviyeye gelen ve yaklaşık 30 milyonu bulan büyük ikramiyenin sonuçları açıklandı. İşte 29 Haziran Süper Loto sonuçları...

29 Haziran 2017 Süper Loto sonuçları belli oldu. 10 kez üst üste devreden ve rekor bir seviyeye ulaşan Süper Loto’da büyük heyecan sona erdi. Peki bu hafta Süper Loto’da büyük ikramiye çıktı mı? Süper Loto ikramiye kaç para oldu ? İşte 29 Haziran Süper Loto sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

Milyonlarca kişinin şansını denediği ve sonucunu merakla beklediği Süper Loto sonuçları belli oldu. 10 haftadır devreden ve büyük ikramiyesi 30 milyonu aşan Süper Loto çekilişi dün akşam yapıldı. Şansını deneyen milyonlarca kişi Süper Loto sonuçlarını ve Süper Loto numaralarını merak ediyor. İşte sonuçlar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI