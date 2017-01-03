3 Ocak hava durumu: Yeni soğuk ve yağışlı hava yolda!

Geçtiğimiz hafta kendini iyiden iyiye hissettiren soğuklar geri mi dönecek? 3 Ocak yani bugün hava nasıl olacak? Hafta sonuna doğru yurdu etkisini alacak kar yağışı nereleri etkileyecek? İşte günün meteoroloji tahminleri...

Geçtiğimiz hafta kendini iyiden iyiye hissettiren soğuklar geri mi dönecek? 3 Ocak yani bugün hava nasıl olacak? Hafta sonuna doğru yurdu etkisini alacak kar yağışı nereleri etkileyecek? İşte günün meteoroloji tahminleri...

Kar yağışı bir hafta mola verdi fakat geri geliyor! Yarından itibaren Trakya üzerinden girecek olan soğuk ve karlı hava, haftanın ilerleyen günlerinde yurdun büyük kısmını etkisi altına alacak. Peki İstanbul’da kar yağacak mı? Ankara’da kar yağacak mı? İşte ayrıntılar…

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre, yarından itibaren yurdun kuzeybatısı üzerinden soğuk ve yağışlı hava giriş yapıyor. Perşembe günü yurdun kıyı kesimleri tamamen yağmur etkisi altındayken iç kesimlerin çoğunda kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da ise 6 Ocak Cuma gününden itibaren kar yağışının başlaması bekleniyor.

3 OCAK HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’ nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’da güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde öenmli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.