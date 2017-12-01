Sidney'de 34 yaşındaki kadın öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Olay ortaya çıkınca da "Öğrencim mutsuzdu, onu mutlu etmek istedim" diyerek kendini savundu.

Sidney’de 34 yaşındaki kadın öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle yalnız ve mutsuz olduğu için ilişkiye girdiğini söyledi.



ÖĞRENCİYE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ YOLLADI

Öğretmen, çalıştığı gramer okulunda tanıştığı öğrencisiyle defalarca ilişkiye girip öğrencisini cinsel içerikli mesaj yağmuruna tuttu.

“ÖĞRENCİYİ MUTLU ETMEK İÇİN İLİŞKİYE GİRDİM”

Öğretmen mahkemede, 2015 yılında öğrencisi ile ilk tanıştığı dönemlerde öğrencinin yalnız ve mutsuz olduğunu sanıp öğrenciyi mutlu etmek için ilişkiye girdiğini söyledi.



SINIFTA VE OKULUN DEPOSUNDA DA İLİŞKİYE GİRMİŞLER

Adı açıklanmayan öğretmen, ayrıca öğrencisi ile defalarca sınıfta ve okulun deposunda buluşup ilişkiye girdiğini söyledi. Mahkemede, gözyaşları içinde kendisinin de çocukken yalnızlık yaşadığını ve bu yüzden öğrencinin yalnız kalıp üzülmesini istemediğini söyleyen öğretmen hakkında mahkeme nihai kararını 13 Aralık’ta verecek.