6 Temmuz günün transfer haberleri: Mahmut Uslu’dan Lens açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu lig tarihinin en fantastik transferlerine sahne oluyor. Dünyaca ünlü birçok oyuncu Süper Lig'in yolunu tutuyor. İşte Süper Lig'de günün transfer haberleri...

Malaga’nın 33 yaşındaki kalecisi Kameni’yi resmen transfer eden ve bu sezonki 4. transferini gerçekleştiren Fenerbahçe’de gözler kanat transferine çevrildi. Geçtiğimiz sene takımın en önemli oyuncusu olan Jeremain Lens’i yeniden takımda görmek isteyen taraftarlar için Asbaşkan Mahmut Uslu kritik bir açıklama yaptı. İşte 6 Haziran transfer haberleri…

LENS’E TEKLİFİMİZİ İLETTİK!

Fenerbahçe’de Lens belirsizliği sürüyor. Hollandalı yıldızı İngiliz SkySport’a henüz teklif almadığını açıklaması üzerine Asbaşkan Mahmut Uslu çarpıcı bir açıklama yaptı. Lens’e tekliflerini ilettiklerini açıklayan Uslu, teklifin yazılı olarak oyuncuyu ulaştığını belirtti.

CİMBOM FEGHOULI’DE SONA YAKLAŞTI

Galatasaray’da Feghouli ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Cezayirli yıldızın kulübü West Ham United’la 4 milyon euro karşılığında anlaşan sarı kırmızılılar, Feghouli ile de son pürüzleri görüşüyor. Cimbom’un bu transferi Hollandalı yıldız Wesley Sneijder’in durumuna göre açıklaması bekleniyor.

KARTAL’DA ABOUBAKAR’IN YERİNE GIGNAC

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon özellikle ikinci devre takıma büyük katkı sağlayan Aboubakar ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Kamerunlu yıldızın bonservisinin bulunduğu Lorient ve Porto ile bir türlü anlaşılamaması üzerine siyah beyazlılar rotayı Meksika’nın Tigres takımında forma giyen Fransız yıldız Andre Gignac’a çevirdi. Kartal, Aboubakar’ın transferi gerçekleşmezse Gignac için Meksika ekibine 3 milyon euro önerecek.

BAŞAKŞEHİR CLICHY’İ HER AN AÇIKLAYABİLİR

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir, Manchester City’nin yıldız oyuncusu Gael Clichy transferini bitirmek üzere. Turuncu lacivertliler, İstanbul’a getirdikleri yıldız oyuncu ile her konuda anlaştı.