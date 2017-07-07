7 Temmuz hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bir bölümünde devam eden serin havalar vatandaşların yüzünü güldürdü. Bunaltıcı sıcaklardan bir nebze kurtulan vatandaşlarımız 7 Temmuz hava durumunu merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

7 Temmuz hava durumunu nasıl olacak sorusunun cevabı belli oldu. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımız, bugün yaşadıkları bölgede havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte 7 Temmuz hava durumu…

MARMARA VE EGE’DE SERİN HAVA MÜJDESİ

Marmara ve Ege’de hafta başından beri devam eden rüzgar, yine etkili olacak ve bu iki bölgemiz bugünü de serin geçirecek. Güney Ege’de ise rüzgar 5 kuvvetine kadar yükselecek. Akdeniz’de ise bol güneş yine aynı şekilde devam ederken Batı Akdeniz’de sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Yetkililer güneş çarpması ile ilgili olarak vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

DOĞU YİNE YAĞIŞA TESLİM

İç Anadolu’da Akdeniz’e aratmayacak kadar bol güneşli bir hava var. Karadeniz’in Doğu kesmi ise dün olduğu gibi bugün de yağışlı olacak ve Pazar’a kadar da bir değişim olması beklenmiyor. Doğu Anadolu’da ise yer yer sağanak yağışlar olacak ve tıpkı Doğu Karandeniz’de olduğu gibi Pazar’a kadar yağmurlar bitmeyecek. Güneydoğu Anadolu’da ise sıcaklıklarda bir değişiklik görünmüyor ve yağış beklenmiyor.