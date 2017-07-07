7 Temmuz transfer haberleri (Bombalar ardı ardına patlıyor)

2017-2018 sezonu öncesi transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Artık sadece üç büyükler değil, birçok takım kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla takviye ediyor. Peki dün transferde neler yaşandı, bugün neler yaşanacak? İşte 7 Temmuz transfer haberleri...

Süper Lig’de görülmemiş bir transfer sezonu yaşanıyor. 2017-2018 sezonu öncesi kadrolarını güçlendirmeye çalışan kulüpler dünyaca ünlü yıldızları bir bir Türkiye’ye getiriyor. Dün akşam Başakşehir’in ardından bugün de Trabzonspor ilk bombasını patlattı. İşte 7 Temmuz transfer haberleri…

BAŞAKŞEHİR CLICHY’Yİ RESMEN AÇIKLADI

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirerek büyük bir başarıya imza atan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanan Başakşehir, Manchester City’nin dünyaca ünlü yıldızı Gael Clichy’yi resmen kadrosuna kattı. Turuncu lacivertliler, Fransız yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR MİLANLI KUCKA’YI TÜRKİYE’YE GETİRDİ

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ancak şimdiye kadar ses getirecek bir transfer yapmayan Trabzonspor, ilk bombasını patlattı. Bordo mavililer, dünyaca ünlü İtalyan devi Milan’ın slovak yıldızı resmen Türkiye’ye getirdi. Kucka’yla ve Milan’la görüşmelere başlayan Karadeniz temsilcisi, kısa sürede yıldız oyuncuyla sözleşme imzalamak istiyor.

KARTAL’DA OĞUZHAN’DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Pepe’nin transferinin heyecanı sürerken takımdan gidecek ve kalacak oyuncuların durumu da belirsizliğini koruyor. Adı İtalyan devi Roma’yla anılan yıldız oyuncu Oğuzhan Özyakup, takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili bir soruya; “Şu an buradayım, geçen sezonun başarısını kutlamak istiyorum. Bu sorular çok soruldu ama Beşiktaş’ta çok multuyum. Her seferinde bunu söyledim.” diye cevap verdi.

CİMBOM’DA GÜNDEM FEGHOULI

Galatasaray’da Wesley Sneijder belirsizliği sürerken İngiltere’den gelen bir haber taraftarı heyecanlandırdı. Adı sarı kırmızılı takımla anılan yıldız oyuncu Sofiane Feghouli, West Ham United’ın kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bu haber spor dünyasında Feghouli’nin transferi bitti şeklinde yorumlandı.

FENER’DE GÜNDEM CHELSEALİ YILDIZ

Şimdiye kadar Mehmet Ekici, Valbuena, Nabil Dilar ve Kameni’yi transfer ederek oldukça yoğun bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, gözünü forvet transferine dikti. Sarı lacivertliler İngiltere Premier Ligi’nin son şampiyonu Chelsea’nin Belçikalı genç yıldızı Michy Batshuayi’yi gündeme aldı.