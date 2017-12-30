Genç annenin inanılmaz değişimi

Avustralyalı Karlye Thurlow, 9 ayda 60 kilo kaybettikten sonra hayatını tamamen değiştirmeye karar verdi.

Thurlow'un göz alıcı görüntüsüne kavuştuktan sonra ilk yaptığı, eşinden boşanmak oldu. Genç kadın, kocasına aşık olmadığını kendi kilosunun yarısına düşmeyi başardıktan sonra fark ettiğini açıkladı.

Thurlow, “hayatımda ne yapıyorsam, başkaları için yapıyordum. Benim için ilk sırada hep eşim gelirdi. Ancak aniden bu durumu daha fazla devam ettiremeyeceğimi anladım” diyor.

Thurlow, sağlıklı yaşam tarzını seçmeden önce günde 4 litre kola içiyordu ve kilosu 120'ye ulaşmıştı. 20 kiloyu, kendi oluşturduğu diyet ve düzenli yürüyüşle verdiğini anlatan genç anne, “ilk zamanlarda spor salonuna gitmeye utanıyordum” dedi.

Daily Mail'in haberine göre, 3 ayda 20 kilo verdikten sonra Thurlow'un kaybolan özgüveni yavaş yavaş yeniden yerine gelmeye başladı. Bir sonraki adımı, spor salonuna yazılarak özel antrenörle çalışmaya başlamak oldu. Genç kadın, sonraki 6 ayda da 40 kilo verdi.

Thurlow, bu forma girdikten sonra iki çocuğu için örnek alınabilir bir anne haline geldiğini söyledi.

Genç anne şimdi kişiye özel antrenör olarak çalışıyor ve sağlıklı bir yaşamın önünde hiçbir engel olmadığını savunuyor. Hikayesi yerel basında yer alan Thurlow'un başı şimdi, her gün yeni yüzlercesiyle karşılaştığı aşk mesajlarıyla dertte.

Güzel anne, yeni bir eş aradığı iddialarını ise reddediyor. Önceliğinin yeniden evlenmek değil, çocuklarının gelişimi olduğunu ifade ediyor.