AÖL sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuç tarihi!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açık lise öğrencileri tarafından heyecanla bekleniyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler AÖL sınav sonuçlarını nasıl kontrol edecek? İşte AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

Yüz binlerce öğrenci 18-19 Mart tarihinde AÖL sınavına girdi ve şimdi sabırsızlıkla sınav sonuçlarını bekliyor. AÖL sınav sonuçlarının önümüzdeki 20 gün içinde açıklanması bekleniyor. Açık Lise öğrencileri sınav sonuçlarını AÖL öğrenci sistemi üzerinden kontrol edebilecekler.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl aynı dönemlerde gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavı, 25 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da aynı tarih dolaylarında AÖL sınav sonuçlarının erişilebilir olması bekleniyor. Yukarıdaki AÖL öğrenci girişi yazısına tıklayarak sınav sonuçlarını açıklandığında kontrol edebilirsiniz.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

AÖL 3. dönem sınavları 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Sınava girecek öğrenciler 16 Haziran tarihinden itibaren sınava giriş belgelerini edinebilecekler.