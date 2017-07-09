Adalet Mitingi saat kaçta, nerede yapılacak? (Adalet Yürüyüşü 2017)

Adalet Mitingi için geri sayım başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 24 gündür devam eden Adalet Yürüyüşü bugün Adalet Mitingi ile sona erecek. 1,5 milyonu aşkın vatandaşın katılımının beklendiği Adalet Mitingi saat kaçta, nerede yapılacak? İşte detaylar...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 15 Haziran günü Ankara’da başlatılan Adalet Yürüyüşü’nün 24. ve son günü geldi çattı. Binlerce insan bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Mitingi’nde buluşacak. Peki Adalet Mitingi saat kaçta ve nerede yapılacak?

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, bugün sona eriyor. 24 günde 417 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu, bugün Dragos-Maltepe arasındaki son 3 kilometreyi yürüyecek.

MİLLETVEKİLLERİ DE EŞLİK EDECEK

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve kurmayları dün gece Kartal Dragos'taki kamp alanında son durumu masaya yatırmak için bir toplantı yaptı. Toplantıdan Kılıçdaroğlu’na milletvekillerinin de eşlik etmesi kararı çıktı. Edinilen bilgiye göre CHP lideri ve milletvekilleri Maltepe’deki alana saat 16:30’da Dragos Arkeolojik Kazı Alanı’ndan yürümeye başlayacak. CHP heyeti 17:30 sıralarında ise Maltepe'deki büyük Adalet Buluşması'na katılacak. CHP lideri burada kürsüye gelerek konuşma yapacak.

BÜYÜK BULUŞMA 18:00'DE

1 buçuk milyon kişinin beklendiği ve saat 18:00'de başlayacak mitingde, sadece Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve ‘Adalet' pankartları açılacak.