Ahmet Demircan kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın bugün sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde buluşmasının ardından Bakanlar Kurulu değişti. Peki yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kimdir? İşte Yeni Bakanlar Kurulu listesi ve Bakanların görevleri…
AHMET DEMİRCAN KİMDİR?
Bakanlar Kurulu’nun değişmesinin ardından Sağlık Bakanlığı’na Ahmet Demircan getirildi. 3 Temmuz 1954 tarihinde Samsun’da dünyaya gelen Demircan, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup burada genel cerrahi ihtisası da yapmayı başardı.
Okul sonrası görevine başlayan Ahmet Demircan, sırasıyla Samsun 1 No’lu Sağlık Ocağı, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi’nde genel cerrahi olarak görev yaptı. Demircan siyasi kariyerine 20. dönem Samsun Milletvekili seçilerek başladı. Daha sonra 21. dönemde de yine Samsun Milletvekili seçilen Demircan, 54. Hükümet’te Devlet Bakanlığı yaptı.
Evli ve 6 çocuk babası olan Ahmet Demircan, İngilizce ve Arapça biliyor.
İŞTE YENİ BAKANLAR KURULU
Başbakan Yardımcı (Nurettin Canikli) – BEKİR BOZDAĞ
Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcı (Numan Kurtulmuş) – FİKRİ IŞIK
Başbakan Yardımcı Yıldırım (Tuğrul Türkeş) – RECEP AKDAĞ
Başbakan Yardımcı (Veysi Kaynak) – HAKAN ÇAVUŞOĞLU
Adalet Bakanı (Bekir Bozdağ) – ABDÜLHAMİT GÜL
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) – JÜLİDE SARIEROĞLU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı (Akif Çağatay Kılıç) – OSMAN AŞKIN BAK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik) – AHMET EŞREF FAKIBABA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı (Nabi Avcı) – NUMAN KURTULMUŞ
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı (Fikri Işık) – NURETTİN CANİKLİ
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı (Recep Akdağ) – AHMET DEMİRCAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN