Ahmet Demircan kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Bakanlar Kurulu değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arasında geçen toplantı sonrası Yeni Bakanlar Kurulu açıklandı. Peki Yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Yeni Bakanlar Kurulu listesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın bugün sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde buluşmasının ardından Bakanlar Kurulu değişti. Peki yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kimdir? İşte Yeni Bakanlar Kurulu listesi ve Bakanların görevleri…

AHMET DEMİRCAN KİMDİR?

Bakanlar Kurulu’nun değişmesinin ardından Sağlık Bakanlığı’na Ahmet Demircan getirildi. 3 Temmuz 1954 tarihinde Samsun’da dünyaya gelen Demircan, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup burada genel cerrahi ihtisası da yapmayı başardı.

Okul sonrası görevine başlayan Ahmet Demircan, sırasıyla Samsun 1 No’lu Sağlık Ocağı, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi’nde genel cerrahi olarak görev yaptı. Demircan siyasi kariyerine 20. dönem Samsun Milletvekili seçilerek başladı. Daha sonra 21. dönemde de yine Samsun Milletvekili seçilen Demircan, 54. Hükümet’te Devlet Bakanlığı yaptı.

Evli ve 6 çocuk babası olan Ahmet Demircan, İngilizce ve Arapça biliyor.

İŞTE YENİ BAKANLAR KURULU

Başbakan Yardımcı (Nurettin Canikli) – BEKİR BOZDAĞ

Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcı (Numan Kurtulmuş) – FİKRİ IŞIK

Başbakan Yardımcı Yıldırım (Tuğrul Türkeş) – RECEP AKDAĞ

Başbakan Yardımcı (Veysi Kaynak) – HAKAN ÇAVUŞOĞLU

Adalet Bakanı (Bekir Bozdağ) – ABDÜLHAMİT GÜL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) – JÜLİDE SARIEROĞLU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı (Akif Çağatay Kılıç) – OSMAN AŞKIN BAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik) – AHMET EŞREF FAKIBABA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı (Nabi Avcı) – NUMAN KURTULMUŞ

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı (Fikri Işık) – NURETTİN CANİKLİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı (Recep Akdağ) – AHMET DEMİRCAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN

İLGİLİ HABER Abdülhamit Gül kimdir? İşte yeni adalet bakanı Abdülhamit Gül'ün biyografisi

İLGİLİ HABER Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu kimdir?