Ali İsmail Korkmaz kimdir? Ali İsmail öldürülüşünün 4. yıl dönümünde anılıyor

Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde bugün doğum yeri olan Antakya'da farklı etkinliklerle anılıyor

Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerini hayata geçirmek amacıyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından düzenlenen anma etkinliği saat 18.00’de Ekinci Mezarlığı’ndaki kabir ziyareti ile başlayacak. 20.00’de Sümerler Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek katılımın ücretsiz olduğu anma etkinliğinde Jehan Barbur, Grup Abdal ve ALİKEV Müzik Topluluğu sahne alacak. Ayrıca Ali İsmail’in yeğeni Tuana ve Sanatorium Müzik ve Bale Akademisi öğrencileri bir bale gösterisi yapacak. Anma öncesindeyse ALİKEV Fotoğrafçılık Kulübü’nün fotoğraf sergisi açılacak.

GÖRÜNTÜLER SİLİNMİŞTİ

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013’te Eskişehir’de evine dönerken aralarında sivil polisin de bulunduğu kişiler tarafından dövüldü, 38 gün sonra da yaşamını yitirmişti. Kamuoyu ve ailesinin baskıları ile soruşturma derinleştirildi, silinmiş güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıkarıldı. Korkmaz’ı dövdükleri belirlenen İsmail Koyuncu ve akrabaları Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever, Ebubekir Harlar ile polis Mevlüt Saldoğan tutuklandı. Olay yerinde bulunan polis memurları Şaban Gökpınar, Hüseyin Engin ve Yalçın Akbulut ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi polis memurları Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut’a 10 yıl, fırıncı İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever’e 6’şar yıl 8’er ay, Ebubekir Harlar’a 3 yıl 4 ay hapis cezası verirken polis memurları, Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin ise beraat etti. İtiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay, Ebubekir Harlar’a verilen hapis cezasını az bulurken beraat eden polis memuru Hüseyin Engin’in ise cezalandırılmasını istedi. Diğer sanıklar yönünden ise karar onandı. Yeniden yapılan yargılamada Engin’e 7 ay 15 gün, Harlar’a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

DOĞUM GÜNÜNDE DE ANILMIŞTI

Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir’de katıldığı gösteride dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz doğum gününde düzenlenen etkinliklerle anılmıştı.

ALİKEV İletişim ve Kaynak Geliştirme Direktörü Hazal Yaşacan, etkinlikte gelenekselleşen Ali İsmail Korkmaz Ödülü’nün verileceğini söyledi. Yaşacan, “Ali İsmail Korkmaz Ödülü, bu yıl özgürlük teması ve illüstrasyon dalında yapılan yarışmaya katılan sanatçılar arasından sahibini bulacak”dedi.

Hazal Yaşacan, yarın da devem edecek etkinlik kapsamında çeşitli söyleşi ve atölye çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi.

ALİ İSMAİL KORKMAZ KİMDİR?

Ali İsmail Korkmaz, 18 Mart 1994 tarihinde Hatay’da dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Korkmaz, Eskişehir’de Gezi Parkı protestoları sırasında 2 Haziran gecesi sivil giyimli kişiler ve sivil polisler tarafından tarafından sopalarla saldırıya uğradı. Darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını yitirdi.

Ali İsmail Korkmaz’ın vefatından sonra Eskişehir’de heykeli dikildi. Yaşamını yitirdikten sonra Türkiye’nin birçok ilinde protesto gösterileri yapıldı. Fenerbahçe taraftarları ise “Ali İsmail Korkmaz” marşını besteleyerek çeşitli maçlarda bu marşı söylediler.

