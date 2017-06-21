Anne dizisi final yaptı. Peki Cengiz öldü mü?

Anne dizisi dün akşam 33. bölümüyle final yaptı. Duygusal anların yaşandığı dizinin son bölümünde Cengiz tarafından darp edilen Turna, hastanelik oldu. Olan bitenden kendisini sorumlu tutan Şule'den herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Anne dizisinin finalinde neler yaşandı? Cengiz öldü mü? İşte ayrıntılar...

Başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin, Gülenay Kalkan, Beren Gökyıldız, Can Nergis, Gonca Vuslateri ve Berkay Ateş'in paylaştığı ‘Anne’ dizisi dün akşam final yaptı. Karakterleri ve duygusal hikayesi ile hemen herkesin kalbine dokunan dizi 33. bölümüyle final yaptı. Son bölümde Turna'nın Cengiz yüzünden hastanelik olması bardağı taşıran son damla oldu.

Şule ve Cengiz Yüzleşti

Finale ise Şule ve Cengiz'in yüzleşme anı damga vurdu. Gerçeklerin farkına varan Şule, herkesi şaşırtacak bir hamle yaparak Cengiz'i vurdu. Peki, finalde Cengiz öldü mü?

Cengiz'in tehlikeli ve kötü kalpli bir adam olduğu biliniyordu. Ancak katil olması herkesi şaşırttı ve tedirgin etti. Zeynep, Turna'nın bir katille aynı evde yaşamasını bir türlü kabullenmedi. Bu gelişmeler Şule’nin sabrını taşırdı. Cengiz'i karşısına alan Şule Cengiz’le açık açık konuştu. Şule bütün gerçekleri ortaya dökerken Cengiz ısrarla “masum” olduğunu söylemeye devam etti ve yine Şule'yi kandırdı. Cengiz'in artarak devam eden eziyetleri, Turna'nın bitmeyen dertleri, Zeynep'in çabaları, Şule'nin yaşadığı ve yaşattığı hayal kırıklıkları sürpriz bir şekilde sona erdi. Şule, saplantılı bir şekilde sevdiği Cengiz'in katili oldu!