Anneler Günü ne zaman? En güzel Anneler Günü hediyeleri (2017)

Anneler Gününe kısa bir süre kaldı. Her mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü bu sene kaç mayısta kutlanacak? Anneler Günü ne zaman? Anneler için ne hediyeler alınabilir? İşte Anneler Gününde annenizi sevindirebilecek hediyeler ve Anneler Günü şiileri sözleri...

Mayıs geldi Anneler Gününe kısa bir süre kaldı. Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü için hangi hediyeler alınabilir? İşte Anneler Günü tarihçesi ve bilmediğiniz her şeyi haberimizde sizler için derledik. İşte Anneler Günü hakkında merak ettiğiniz detaylar…

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü bu sene tam tarih olarak 14 Mayıs 2017’ye denk geliyor. Anneler Günü 14 Mayıs günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

İŞTE EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ…

ANNE

Senin sesini

senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,

Sözlerini özledim.

Kokunu özledim,

Benim güzel annem.

Beni büyüten,

Beni yaşatan.

Beni yüreten,

Sen değilmiydin,

Benim güzel annem.

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

SAKLA BENİ ANNE

Sen ninni söylerken anne

Ak güvercinler evimize

Gelinböcekleri konuyor

Saçımın tellerine

Sen masal söylerken anne

Mor menekşeler açıyor sesinde

Yüzünden kalkan kelebekler

Yavaşça konuyor kirpiklerime

Sen ninni söylerken anne

Başucumda mı uykum

Yastığımın altında mı

Söyle girsinler gözlerime

Söyle şu kedilere anne

Miyavlamasınlar eğri büğrü

Oyuncağımı korkutmasınlar

Girmesinler düşüne

Yumuyor gözlerimi gizli bir el

Yüzünü göremiyorum anne

Sar beni sakla beni

Sıcak sevgiler içine

Tavan nere gitti anne

Nere gitti evimizin duvarları

Daya ellerini anneciğim

Kediler düşmesin üstüme

Ali YÜCE

ANNECİĞİM

Ne sevimli bir annesin!

Ne tatlıdır senin sesin!

Benim canım mısın nesin

Sen olmazsan yapamam ben!..

Senden yakın kim var bana?

Kalbim, canım bağlı sana!..

Üzüntüm yok ondan yana

Seviyorsun beni de sen.

Gülsem güler yüzün

Ağlamamdan alır hüzün…

Senin gecen ve gündüzün

Işık alır sanki benden!

Rakım Çalapala

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler gününün nereden kaynaklandığını anlatanlar günün yaratıcısı olarak hep annesini kaybetmiş olan küçük bir kızdan bahsederler. Gerçekte ise bu fikri hayata geçiren Anna Jarvis annesini 1905 yılında kaybettiğinde 41 yaşındaydı.

Asıl mesleği öğretmenlik olan 1864 doğumlu Anna Jarvis, 1902 yılında babası ölünce annesi ile beraber ABD'de, Philadelphia'da yaşamaya ve çalışmaya başladı. Üç yıl sonra 9 Mayıs 1905'de de annesini kaybetti. Sürekli annesi ile beraber yaşamasına rağmen öldükten sonra “Ona hayatta iken gerekli ilgiyi gösteremediği”ne inanıyor ve bunun ezikliğini duyuyordu.

İki sene sonra Mayıs'ın ikinci pazarında, annesinin ölüm yıldönümünde arkadaşlarını evine çağırdı ve bu günün anneler günü olarak ülke çapında kutlanması fikrini ilk onlara açtı. Fikir kabul gördü, anneler memnun kaldı, babalar itiraz etmedi, Amerika'nın önde gelen bir giysi tüccarı da finansal desteği sağladı.

İlk anneler günü Jarvis'in annesinin 20 yıl süresince haftalık dini dersler verdiği Grafton'daki bir kilisede, 10 Mayıs 1908'de, 407 çocuk ve annesinin katılımı ile kutlandı. Jarvin her bir anneye ve çocuğa kendi annesinin en çok sevdiği çiçek olan karanfillerden birer tane verdi. O günden sonra, temizliği, asaleti, şefkati ve sabrı ifade eden beyaz karanfil Amerika'da anneler gününün sembolü olarak kabul edildi.

ANNELER GÜNÜNÜN RESMİYET KAZANMASI

Annesinin ölümünden sonra, Annesi ile yeteri kadar ilgilenemediği sebebi ile kendisini suçlu hisseden Anna Jarvis artık bir bir amaçlarına ulaşmaya başlar! Son olarak bu çığ gibi büyüyen harekete resmiyet kazandırmak ister… Bunun için başta Eyalet Başkanına, ardından da Amerikan Senatosu'na sayısız mektup yolladı! Takvimler 8 Mayıs 1914 tarihini gösterdiğinde ise Başkan Wilson tarafından imzalanarak resmiyet kazandı…

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

Resimli Anneler günü mesajları Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.