Antalya’da korkutan anlar! Dünya 79 numarası Marcos Baghdatis bayıldı!

Antalya’nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ATP Dünya Turu Antalya Open’da oynanan yarı finalin ilk maçında aşırı sıcaklara dayanamayan dünyanın 79 numaralı Kıbrıslı tenisçisi Marcos Baghdatis, bayıldı.

Antalya’da Antalya’da bir maç esnasında sıcaktan baygınlık geçiren Marcos Baghdatis tenisseverleri korkuttu. ATP Dünya Turu’nun Antalya Open’da teklerde bugün oynanan yarı finalin ilk maçında Kıbrıslı oyuncu Marcos Baghdatis ile Japon oyuncu Yuichi Sugita karşı karşıya geldi. Saat 10.00’da başlayan ve dışarıda hissedilir sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği zorlu karşılaşmada Baghdatis baygınlık geçirdi.

PEKİ MARCOS BAGHDATİS KİMDİR?

Marcos Baghdatis, 17 Haziran 1985 doğumlu (32 Yaşında) ve Kıbrıs Rum kesimi vatandaşıdır.

1,78 cm boyunda ve 82 kg. ağırlığındadır.

2006 yılında Avustralya Açık’ta 2. ve 2006 Wimbledon’da yarı final oynamıştır. Şu anda dünya sıralamsında 79. sırada yer almaktadır.

Markos Bağdatis, Kıbrıs’a göç eden Hristiyan Lübnanlı bir babanın ve bir Kıbrıslı Rum annenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Baghdatis 5 yaşında babası ve kardeşleriyle oynamaya başlamıştır. Futbol oynamayı ve seyretmeyi seven bir Apollon Lemesu taraftarıdır. 13 yaşında Paris’te Muratoğlu Tenis Akademisi’nde Genç Olimpik Yarışmacı Yetiştirme bursuyla Fransızca öğretilerek yetiştirimiş daha sonra ise Limasol’da bulunan Gramer Okulu’na başlamıştır. Ailesi Limasol’da tenis kortlu bir eve sahip olan tek aileydi.

28 Ocak 2006 yılında Kıbrıs Milli Servisi’nden sporuna devam edebilmek için gerekli olan izni aldı ve 18 yaşını geçen her erkeğin zorunlu olduğu 25 aylık askerlik süresini sporuna devam edebilme amacıyla izin alarak yapmamıştır. Aynı zamanda 2005 yılının Kıbrıs Yılın Erkek Atleti ödülünü almıştır.