AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanıyor? İşte AÖL sınav giriş ayrıntıları 2017

Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgesi nasıl çıkarılacak? AÖL sınav giriş yerleri sonunda belli oluyor, AÖL sınav giriş yerlerini öğrenen öğrenciler AÖL sınav giriş belgesinin nasıl çıkarılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgesi nasıl çıkarılacak? AÖL sınav giriş yerleri sonunda belli oluyor, AÖL sınav giriş yerlerini öğrenen öğrenciler AÖL sınav giriş belgesinin nasıl çıkarılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Lise öğrenimlerini açıktan sürdüren öğrenciler AÖL sınav giriş yerleri ile ilgili haberleri dikkatle bekliyordu. AÖL sınav giriş yerleri sonunda belli oluyor, Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girecek öğrenciler, haberimizde yer alan link üzerinden AÖL sistemine giriş yaparak sınavlara nerede gireceklerini öğrenebilirler. AÖL sınav giriş belgesi de AÖL sistemine giriş yaptıktan sonra çıkarılabilir.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ

Yukarıdaki linke tıkladığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız, karşılaştığınız bu ekrandaki Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve şifre boşluklarını doldurarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

AYIT YENİLEME VE DERS SEÇME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif vey donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT AYRINTILARI

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.