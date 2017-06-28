AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2017 AÖL öğrenci girişi)

AÖL sınav yerleri ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kitlenmiş durumda. Peki AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav yerleri ve öğrenci giriş ekranı ile ilgili tüm bilgiler...

AÖL öğrenci giriş işlemi ile sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya dikti. AÖL sınav giriş belgelerini öğrenci girişi ile alacak öğrenciler, 1-2 Temmuz tarihinde sınava girecek. Peki AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınavlarıyla ilgili tüm bilgiler…

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAV SAATLERİ BELLİ OLDU!

01 – 02 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan 2016-2017 eğitim öğretim yılı III. Dönem sınav giriş yerleri belirlenmiştir. Sınavlar 3 oturum şeklinde aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

I. Oturum 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09.30

II. Oturum 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14.00

III. Oturum 02 Temmuz 2017 Pazar 09.30

Yurt Dışı Sınav Merkezlerindeki sınavlar Türkiye saati ile aynı olacak şekilde yapılacaktır. Yurt dışında sınava girecek öğrencilerimizin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz sınav giriş belgesinde belirtilen okul ve salonlarda sınava girmek zorundadır. Sınav Giriş Belgenizi ‘’Öğrenci Genel Bilgileri” menüsü altında yer alan ‘’ Sınav Giriş Belgesi” ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.